Вашингтон и Лондон работают над подрывом авторитета России в странах глобального Юга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В ведомстве подчеркнули, что власти США и Великобритании осознают провал своего курса на нанесение стратегического поражения России.

«Руководство США и Великобритании <...> уделяют особое внимание подрыву авторитета нашей страны в государствах глобального Юга. В ход идут любые подлости и все чаще — откровенный террор против друзей нашей страны на Ближнем Востоке и в Африке», — говорится в сообщении пресс-бюро.

В частности, Лондон и Вашингтон не раз обвиняли Сирию в якобы использовании с молчаливого согласия РФ химического оружия против населения районов, находящихся под контролем оппозиции.

До этого Служба внешней разведки (СВР) России получает новые данные, которые подтверждают причастность англосаксов к подрыву «Северных потоков» два года назад.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на Западе хотят заменить Зеленского на нового «Пилсудского».