Политолог назвал главный итог телефонного разговора Путина и Трампа

Состоявшиеся накануне телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа подтвердили, что Москва извлекла уроки из Минских соглашений и не станет инициировать перемирие без юридической фиксации шагов к урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов.

«В целом, диалог Путина и Трампа показал, что позиции двух стран в определенных вопросах сближаются. Но это не означает, что Москва пойдет на пересмотр своих позиций в угоду кому-либо, особенно, если это не отвечает национальным интересам России», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ни о каком безусловном прекращении огня речи идти не может. Москва не даст Киеву ни единого шанса на перевооружение.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Впоследствии хозяин Белого дома заявил, что беседа прошла «хорошо» и позволила достичь «определенного прогресса». По его словам, Москва и Киев вскоре начнут переговоры.

В свою очередь, президент РФ сообщил о готовности работать с Украиной над меморандумом, в котором могли бы быть зафиксированы параметры будущего мирного договора. Он подчеркнул, что в число таких параметров входят принципы урегулирования кризиса и возможные сроки заключения соглашения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили уровень доверия между Путиным и Трампом.