Украину в ЕС назвали «кирпичом на шее утопающего»

Политики стран Запада не осознают рисков от вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом в беседе с News.ru заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Он подчеркнул, что не может воспринимать нынешних руководителей Евросоюза как серьезных людей. Брюссель думает только на секунду вперед, а никак не на месяц или тем более год, указал Климов.

«Вот что такое принять Украину в Евросоюз даже безотносительно нынешней ситуации? Повесят утопающему Европейскому союзу еще один огромный кирпич. Это, кстати, понимает Венгрия, это понимают другие уважаемые люди, об этом догадываются разумные немцы. Но вот фанатикам хочется именно так»,— сказал парламентарий.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина «выполнила домашнюю работу» и готова к началу переговоров о вступлении в ЕС.

Она назвала прием страны в объединение «ключевым моментом гарантий безопасности». Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз, а по мнению премьера Виктора Орбана, это разрушило бы венгерскую экономику. Как идет процесс евроинтеграции — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России раскрыли, чего испугалась Европа после разговора Путина и Трампа.