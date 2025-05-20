«Выполнила домашнее задание»: в Брюсселе готовят Украину к вступлению в ЕС

Украина «выполнила домашнюю работу» и готова к началу переговоров о вступлении в ЕС, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Она назвала прием страны в объединение «ключевым моментом гарантий безопасности». Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз, а по мнению премьера Виктора Орбана, это разрушило бы венгерскую экономику. Как идет процесс евроинтеграции — в материале «Газеты.Ru».

Украину «вызвали к доске»

Перед началом встречи глав МИД и минобороны стран ЕС еврокомиссар Марта Кос высказалась о возможном членстве Украины. По ее словам, власти «выполнили домашнюю работу», и теперь о вступлении в объединение можно говорить предметно.

«Интеграция Украины в ЕС станет ключевым элементом гарантий безопасности, как только начнутся мирные переговоры. И я хочу внести ясность: речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности всей Европы.

Украина выполнила свою домашнюю работу, поэтому она готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров»,

— высказалась Кос.

По ее словам, теперь у Совета ЕС «есть все необходимое для принятия решения» .

«На прошлой неделе мы отправили Совету еще две оценки по кластеру 2 и кластеру 6 для обеих стран: Украины и Молдавии. И если мы будем продолжать в том же духе, мы сможем провести все оценки до осени», — добавила еврокомиссар.

Руководство Евросоюза считает, что старт переговоров с Украиной позволит Венгрии «получить все ответы на свои опасения по поводу прав меньшинств на Украине». Однако венгерские власти заботит не только этот вопрос. Премьер-министр Виктор Орбан считает, что вступление Украины в ЕС разрушит экономику республики.

Венгрия против

14 апреля на улицах Будапешта появились плакаты с фотографиями главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, Владимира Зеленского и лидера фракции Европейской народной партии в ЕП Манфреда Вебера с надписью: «Давайте не позволим им решать за нас!».

В Венгрии стартовал референдум по вопросу вступления Украины в ЕС. Правительство рассылало бюллетени, содержащие один вопрос: «Поддерживаете ли вы членство Украины в Европейском союзе?». И два варианта ответа: «да» и «нет». Голосование продлится до конца мая, его итоги подведут с участием контролирующих органов.

По мнению премьер-министра Виктора Орбана, украинские власти стремятся в Евросоюз «любой ценой» ради «дополнительных денег»

«Членство Украины в ЕС является самой большой угрозой <…> Мы не хотим, чтобы они превратили самую безопасную страну в Европе в гнездо мафии, и мы не хотим, чтобы деньги венгров поступали на Украину через Брюссель. Нет, нет и нет»,

— объяснил премьер.

Он добавил, что прием Украины в Евросоюз ударит по венгерской экономике, нанесет ущерб всей Европе и втянет ее в прямой конфликт с Россией. Орбан подчеркнул, что украинские власти к тому же не вернули права венгерскому меньшинству в Закарпатье.

Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Украина не готова к членству в ЕС.

«Это страна, из которой сотни тысяч рабочих наводнили бы венгерский рынок труда. Если мы пустим их в Европейский союз, то он станет местом, где появится украинская мафия», — отметил министр иностранных дел.

Что говорят на Украине

Заявку на вступление в Евросоюз украинские власти подали 28 февраля 2022 года. В июне 2023-го Украина получила статус кандидата, а в декабре на саммите ЕС приняли решение о старте переговоров о членстве в объединении и Украины, и Молдавии. Занимавший тогда должность главы МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина готова «попрыгать и сплясать» — сделать все, чтобы стать полноправным членом Евросоюза.

В апреле прошлого года на конференции «20 лет Чехии в ЕС — видение расширенной Европы» Владимир Зеленский назвал вступление Украины в Евросоюз мечтой.

«Европа, в которой честь быть для каждой нации, — это действительно мечта. Мечта, объединяющая нас. 20 лет тому назад эта мечта стала реальностью для Чехии. И я уверен, скоро станет реальностью для Украины», — отмечал он.

В мае 2025-го Зеленский обвинил ряд европейских политиков в блокировке вступления Украины в ЕС ради «места на трибуне на Красной площади».