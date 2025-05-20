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В России раскрыл, чего испугалась Европа после разговора Путина и Трампа

Сенатор Пушков: одержимость Европы Украиной противоречит прагматизму Трампа
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Reuters

Запад ошибочно считает, что России можно нанести стратегическое поражение в конфликте на Украине, президент США Дональд Трамп понимает, что такой подход неприемлем. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Они по-прежнему исходят из порочной и уже опровергнутой практикой посылки, что России можно нанести стратегическое поражение… Трамп так не считает», — подчеркнул он.

До этого британская газета Financial Times писала, что в Евросоюзе были ошеломлены описанием договоренностей Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне Трамп провел более чем двухчасовой телефонный разговор с президентом России. По его итогам глава Белого дома сообщил, что Москва и Киев вскоре начнут переговоры. Он уточнил, что условия должны вырабатывать сами стороны, обладающие, по его словам, «эксклюзивным знанием деталей». Переговоры с Путиным Трамп назвал «хорошими» и отметил, что достигнут «определенный прогресс».

Российский президент в свою очередь заявил о готовности работать с Украиной над меморандумом, в котором могли бы быть зафиксированы параметры будущего мирного соглашения. В их числе он назвал принципы урегулирования, возможные сроки заключения договора и временное прекращение огня при достижении договоренностей.

Ранее в США рассказали о долгосрочных планах Европы по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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