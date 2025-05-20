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В МИД РФ раскритиковали формулу Запада о невозможности переговоров без перемирия

МИД РФ: формула о невозможности переговоров без перемирия не выдерживает критики
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Евгений Биятов/РИА Новости

Продвигаемая западными странами формула о том, что переговоры по Украине в условиях боевых действий якобы невозможны, не выдерживает никакой критики. Об этом во время брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«То, что мы слышим со стороны Запада, вот эта продвигаемая ими некая очередная формула <…> о невозможности переговоров в условиях войны, все это, конечно, не выдерживает никакой критики. Все это мы слышали, все это мы проходили», — сказала дипломат.

По ее словам, в реальности западные государства не заинтересованы в достижении мира на Украине. Единственная их цель — любой ценой дать передышку Киеву, чтобы он мог продолжать вооруженное противостояние с Москвой.

Как отметила Захарова, именно украинские военные ежедневно совершают преступления против гражданского населения РФ. Она призвала политиков в Германии, Франции и Великобритании запомнить данный факт.

16 мая в турецком городе Стамбуле прошли прямые переговоры между представителями Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавил помощник президента страны Владимир Мединский. Он сообщил, что РФ осталась «довольна» результатами встречи. Стороны обсудили возможность проведения переговоров глав двух государств, а также договорились осуществить обмен военнопленными в формате «1000 на 1000». При этом никаких договоренностей о прекращении огня достигнуто не было.

Ранее российский депутат рассказал о подготовке проекта меморандума о мирном договоре между РФ и Украиной.

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