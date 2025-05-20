Политолог указал на важный момент в телефонном разговоре Путина и Трампа

Политолог Пинчук: тему прекращения огня по ЛБС РФ и США уже не обсуждают

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал прошедшие телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. По мнению эксперта, в данном случае «нужно говорить не о том, что было сказано, а о том, чего не было сказано».

В частности, по его словам, лидеры двух стран уже не обсуждают прекращение огня по линии разграничения, которое педалировали западные СМИ.

«То есть Путин выводит ситуацию из такого варианта и продолжает настаивать на конституционных российских условиях, то есть полном освобождении федеральных территорий и последующих условиях для прекращения огня. Эти условия — решение Украины угрожающего формата. А значит, все та же демилитаризация. С чего, собственно, все и началось», — сказал Пинчук.

Кроме того, ничего не было сказано о пресловутом плане из 22 пунктов, анонсированном Трампом к обсуждению с Путиным, который как раз предполагал прекращение огня, добавил он.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Впоследствии хозяин Белого дома заявил, что беседа прошла «хорошо» и позволила достичь «определенного прогресса». По его словам, Москва и Киев вскоре начнут переговоры. Президент США уточнил, что условия прекращения огня должны вырабатывать сами стороны конфликта, обладающие «эксклюзивным знанием деталей».

В свою очередь, президент РФ сообщил о готовности работать с Украиной над меморандумом, в котором могли бы быть зафиксированы параметры будущего мирного договора. Он подчеркнул, что в число таких параметров входят принципы урегулирования кризиса и возможные сроки заключения соглашения.

Ранее эксперт объяснил, каким должен быть мирный меморандум РФ и Украины.