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Мигранты в Москве смогут проходить регистрацию с помощью мобильного приложения

ГД приняла закон о регистрации мигрантов в Москве через мобильное приложение
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Александр Кряжев/РИА Новости

Госдума приняла закон о регистрации мигрантов в Москве и Московской области через мобильное приложение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

С 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года иностранные граждане смогут вставать на регистрационный учет через мобильное приложение, которое будет собирать информацию о геолокации.

«Предложенной депутатами поправкой для иностранных граждан вводится: обязательная регистрация по месту нахождения; дактилоскопия; биометрическое фотографирование; мониторинг геолокации абонентских устройств», — поделился Володин.

Он уточнил, что в случае изменения мигрантами места фактического нахождения они должны будут проинформировать об этом МВД в течение трех рабочих дней. Нововведения не коснутся только дипломатов и граждан Беларуси.

Володин подчеркнул, что закон позволит усилить контроль, снизить количество преступлений и правонарушений в миграционной сфере с использованием современных технологий.

До этого Telegram-канал 112 сообщал, что комика Нурлана Сабурова оштрафовали за нарушение миграционного законодательства.

Ранее были опубликованы первые кадры с Нурланом Сабуровым после задержания.

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