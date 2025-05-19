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Опубликованы первые кадры с Нурланом Сабуровым после задержания

Комик Сабуров вышел из отдела полиции после задержания и попал на камеры
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Telegram-канал Mash

Опубликованы первые кадры с комиком Нурланом Сабуровым после задержания и выхода из отдела полиции. Видео с комиком опубликовал Telegram-канал Mash.

Сабуров покинул полицейский участок в Подмосковье и уехал, но не в сторону аэропорта.

Комика задержали 19 мая в Шереметьево за нарушение срока нахождения в РФ. Его оштрафовали на 5,5 тысяч рублей по статье 18.8 КоАП РФ. Теперь артисту нужно в течение двух недель покинуть Россию и въехать по закону.

33-летний Нурлан Сабуров до этого попал в список издания Forbes как артист, получающий более $10 тысяч за выступление. Комик владеет домом в Подмосковье, в последние несколько лет он пытается получить российское гражданство.

Ранее музыкальный критик Гуру Кен сообщил о намеках Пугачевой на возвращение в РФ.

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