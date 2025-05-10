Новый глава МИД Германии оценил шансы Украины на вступление в НАТО

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что членство Украины в НАТО является «необратимым». Его слова приводит газета Neue Osnabrücker Zeitung.

Он подчеркнул, что Берлин продолжает поддерживать Украину на пути вступления в Евросоюз и Североатлантический альянс.

«В НАТО мы совместно договорились, что Украина находится на пути к вступлению в оборонный альянс и что этот путь необратим. Германия придерживается этого решения», — сказал Вадефуль.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что Североатлантический альянс не давал Украине обещаний о вступлении в альянс в рамках соглашения о мирном урегулировании конфликта с Россией, это остается вопросом, требующим долгосрочного рассмотрения.

В то же время украинская вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что на вступление Украины в Североатлантический альянс согласились все страны НАТО

Ранее глава МИД Германии предупредил о «шаткой ситуации» в Прибалтике.