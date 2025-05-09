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В НАТО заявили, что не обещали Киеву членство как часть мирного договора

Рютте: НАТО не обещало Киеву членство как часть мирного договора
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Czarek Sokolowski/AP

НАТО не давало Украине обещаний о вступлении в альянс в рамках соглашения о мирном урегулировании конфликта с Россией, это остается вопросом, требующим долгосрочного рассмотрения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который находится в Брюсселе с официальным визитом, пишет ТАСС.

«НАТО обещало Украине необратимый путь в НАТО, но мы никогда не обещали, что это будет результатом мирного соглашения. Мы считаем, что это вопрос на более долгосрочную перспективу», — отметил он в ответ на вопрос о том, поддерживают ли они с Мерцем идею о приглашении Украины в альянс как часть «гарантий безопасности после завершения конфликта с Россией».

Фраза о «необратимом пути» была включена в итоговое заявление саммита НАТО по Украине в 2024 году. Члены альянса не скрывали, что эта формулировка служит своего рода компенсацией для Украины за отсутствие конкретных решений по вопросу о вступлении в НАТО в официальных документах саммита.

При этом накануне украинская вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что на вступление Украины в Североатлантический альянс согласились все страны НАТО

Ранее Зеленский признал, что Украину не хотят видеть членом НАТО.

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