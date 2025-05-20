В ЕС рассказали об условиях вступления в силу новых антироссийских санкций

ЕК связала вступление в силу 17-го пакета санкций против РФ с ходом переговоров

Вступление в силу 17-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) против РФ будет зависеть от хода переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом во время брифинга с журналистами заявила официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Паула Пинью, пишет «Интерфакс».

«Точная дата вступления в силу этих санкций будет, конечно, зависеть от прогресса на следующих этапах переговоров [по Украине]», — отметила она.

Пинью подтвердила, что 17-й пакет санкций не начнет действовать сразу, как это было с предыдущими рестрикциями.

10 мая верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против РФ. По ее словам, в том числе рестрикции касаются 200 танкеров.

В тот же день в министерстве иностранных дел Эстонии рассказали, что новый пакет антироссийских санкций включает в себя 17 физических и 56 юридических лиц. Среди них — ПАО «Сургутнефтегаз», одна из крупнейших нефтяных компаний в РФ.

Ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 82 позиции.