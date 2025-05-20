На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС рассказали об условиях вступления в силу новых антироссийских санкций

ЕК связала вступление в силу 17-го пакета санкций против РФ с ходом переговоров
close
Depositphotos

Вступление в силу 17-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) против РФ будет зависеть от хода переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом во время брифинга с журналистами заявила официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Паула Пинью, пишет «Интерфакс».

«Точная дата вступления в силу этих санкций будет, конечно, зависеть от прогресса на следующих этапах переговоров [по Украине]», — отметила она.

Пинью подтвердила, что 17-й пакет санкций не начнет действовать сразу, как это было с предыдущими рестрикциями.

10 мая верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против РФ. По ее словам, в том числе рестрикции касаются 200 танкеров.

В тот же день в министерстве иностранных дел Эстонии рассказали, что новый пакет антироссийских санкций включает в себя 17 физических и 56 юридических лиц. Среди них — ПАО «Сургутнефтегаз», одна из крупнейших нефтяных компаний в РФ.

Ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 82 позиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами