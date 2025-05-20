На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Писториус обвинил Россию в нежелании прекращать огонь на Украине

Глава МО ФРГ Писториус: Путин не намерен прекращать огонь и затягивает время
close
Lisi Niesner/Reuters

Министр иностранных дел Германии Борис Писториус после беседы российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа обвинил Москву в нежелании прекращать огонь на Украине. Его слова приводит n-tv.

«Вчерашний разговор еще раз подтвердил, что заявления с российской стороны делаются, но доказательств заявленных намерений пока нет», — сказал Писториус.

По его утверждению, президент Путин якобы не готов идти на уступки и тянет время. Никакого прекращения огня пока не видно, посетовал министр. Он считает, российский лидер «не очень серьезно заинтересован в мире, в прекращении огня, по крайней мере, на условиях, приемлемых для других».

Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом. Трамп назвал диалог с российским коллегой, назвал его «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными», подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Эстонии заявили о росте угроз для страны после завершения конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами