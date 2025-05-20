Слуцкий назвал процент по ипотеке «лучшей пропагандой чайлдфри»

Слуцкий: процент по ипотеке — лучшая пропаганда чайлдфри, его нужно снижать

Процент по ипотеке является лучшей пропагандой чайлдфри, поэтому его нужно снижать, а не запрещать сериалы о Гарри Поттере. Об этом заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя идею запретить киноленту, передает Telegram-канал RTVI.

По его словам, еще в 2017 году основатель партии Владимир Жириновский критиковал подобные предложения.

«Рождаемость у нас падает не из-за сериалов, а из-за того, что люди не могут позволить себе купить жилье из-за высокого процента по ипотеке. Процент по ипотеке — вот сейчас лучшая «пропаганда чайлдфри», а не сериалы», — заявил Слуцкий.

До этого «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов Минкульта писала, что фильмы о Гарри Поттере и сериал «Игра престолов» могут исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров. В материале говорится, что это связано с отсутствием детей у профессора Минервы Макгонагалл.

15 мая Минкульт опубликовал приказ, согласно которому фильмы, содержащие пропаганду отказа от рождения детей, не будут получать прокатные удостоверения.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возможной блокировке «Гарри Поттера».