На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Слуцкий назвал процент по ипотеке «лучшей пропагандой чайлдфри»

Слуцкий: процент по ипотеке — лучшая пропаганда чайлдфри, его нужно снижать
close
Petrov Sergey/Global Look Press

Процент по ипотеке является лучшей пропагандой чайлдфри, поэтому его нужно снижать, а не запрещать сериалы о Гарри Поттере. Об этом заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя идею запретить киноленту, передает Telegram-канал RTVI.

По его словам, еще в 2017 году основатель партии Владимир Жириновский критиковал подобные предложения.

«Рождаемость у нас падает не из-за сериалов, а из-за того, что люди не могут позволить себе купить жилье из-за высокого процента по ипотеке. Процент по ипотеке — вот сейчас лучшая «пропаганда чайлдфри», а не сериалы», — заявил Слуцкий.

До этого «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов Минкульта писала, что фильмы о Гарри Поттере и сериал «Игра престолов» могут исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров. В материале говорится, что это связано с отсутствием детей у профессора Минервы Макгонагалл.

15 мая Минкульт опубликовал приказ, согласно которому фильмы, содержащие пропаганду отказа от рождения детей, не будут получать прокатные удостоверения.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возможной блокировке «Гарри Поттера».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами