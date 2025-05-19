Бывший командир 59-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковник Богдан Шевчук заявил, что его сняли с должности из-за проблем украинской армии на Покровском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Страна.ua».

Шевчук пояснил, что на Покровском направлении был риск окружения бойцов ВСУ российскими военными, поэтому он самостоятельно принял решение о выводе личного состава с позиций.

«Главнокомандующему [ВСУ Александру Сырскому] и президенту [Украины Владимиру Зеленскому] это не понравилось, и решили меня снять с должности», — объяснил Шевчук.

В беседе с украинским изданием «Общественное» он также рассказал, что его сняли с должности командира бригады ночью 16 мая. Шевчук добавил, что приказ об увольнении поступил без предупреждения.

До этого стало известно об увольнении комбата 47-й бригады ВСУ Александра Ширшина. Как сообщало издание «Страна.ua», его сняли с должности после провальной атаки украинских военных по селу Теткино в Курской области.

При этом 17 мая сообщалось, что комбат Ширшин сам подал в отставку из-за «тупых задач», которые ставят военным в зоне боевых действий. Ширшин не раз критиковал командование ВСУ и жаловался на то, что украинские генералы «заигрались», что привело к большим потерям среди личного состава.

Ранее в ВСУ заявили, что мир не хочет победы Украины и боится России.