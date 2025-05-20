В Эстонии предостерегли Россию от возможных провокаций в Балтийском море

Балтийское море стало ареной сражения Российской Федерации и Эстонии. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью для Žinių radijas.

Москва и Таллин обмениваются друг с другом разными действиями в акватории. По словам политика, существует риски, что те или иные соглашения могут закончиться достаточно плачевно, в том числе человеческими потерями.

Науседа добавил, что в настоящее время Латвия, Литва и Эстония ведут работу над тем, чтобы маршруты их судов не проходили через российские территориальные воды. Кроме того, он назвал санкции Европейского союза против России эффективным инструментом в борьбе на этом направлении.

18 мая Эстония обвинила Россию в задержании танкера с грузом сланцевого масла, следовавшего из Силламяэ в Роттердам. Судно было остановлено в российских территориальных водах, хотя, по утверждению Таллина, использовало ранее согласованный маршрут. В МИД Эстонии назвали действия Москвы неожиданными и заявили о пересмотре схемы движения судов в Балтийском море. Произошедшее стало первым случаем задержания иностранного танкера российскими силами.

20 мая стало известно, что Россия освободила задержанный нефтяной танкер.

Ранее эксперт объяснил задержание Россией судна Green Admire в Балтийском море.