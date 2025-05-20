Экс-глава ФБР объяснил фото с якобы угрозой Трампу советом жены

Бывший директор ФБР Джеймс Коми рассказал в интервью телеканалу MSNBC, что выложил в соцсети фотографию с найденным на пляже числом 8647, в котором многие увидели угрозу в адрес президента США Дональда Трампа, по совету жены.

Коми рассказал, что они вместе с супругой гуляли по пляжу и заметили на песке число, выложенное ракушками. Они начали обсуждать его значение. Коми счел это число политическим посланием, а его жена вспомнила, что на работе официанткой число 86 означало «убрать из меню» из-за отсутствия ингредиентов. Коми, сославшись на американский сленг, добавил, что в его детстве этот номер означал «покинуть место».

По словам экс-главы ФБР, жена сказала ему, что выложенное на песке число нужно сфотографировать.

«Я так и сделал. И разместил фотографию на своей странице в Instagram» (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), — сказал Коми.

17 мая газета The New York Times писала, что Секретная служба США допросила бывшего главу ФБР из-за его поста в соцсетях. В нем он опубликовал фото ракушек на пляже, образующих число 8647. Некоторые сторонники Трампа интерпретировали снимок как призыв к устранению действующего президента страны.

Ассоциация с Трампом, как пишет Newsweek, заключается в том, что он является 47-м президентом, а термин «86» обычно означает устранение чего-либо (или кого-либо). В мафии это понимается как «вывезти на восемь миль из города и закопать на шесть футов под землю». В ресторанной индустрии это также может означать, что блюдо больше недоступно.

На публикацию обратили внимание сын Трампа, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, действующий директор ФБР Кэш Патель и представители Секретной службы США. После поднявшейся шумихи экс-директор ФБР удалил пост и пояснил: «Я не понимал, что некоторые люди ассоциируют эти цифры с насилием. Мне это и в голову не приходило, но я против любого насилия».

У Коми и Трампа сложились крайне непростые и враждебные отношения. Коми возглавлял ФБР с 2013 по 2017 год, критиковал Трампа, а под его руководством бюро начало расследование о возможных связях республиканца с российскими властями.

Ранее преследовавшая Трампа прокурор попала под следствие.