Депутат Госдумы Андрей Луговой в своем Telegram-канале сообщил, что организация Amnesty International была спонсором миграционного хаоса в России.

По словам депутата, «правозащитная» организация занималась ввозом и помощью в обустройстве незаконных мигрантов в России.

«Нелегалам оказывалась поддержка на разных уровнях: от доставки в Россию до юридической и финансовой помощи. Конечной целью всей этой «правозащитной» деятельности было провоцирование внутренних конфликтов в РФ руками заряженных нелегалов», — отметил Луговой.

Он добавил, что среди спонсоров самой Amnesty International были фонд Сороса, Национальный фонд американской демократии (NED), финансировавшийся USAID, а также министерство международного развития Великобритании.

19 мая Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране деятельность международной правозащитной организации Amnesty International.

Ранее в России признали нежелательным американский фонд поддержки малых этносов.