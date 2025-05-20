Дмитриев: диалог Путина и Трампа важен для понимания в США первопричин конфликта на Украине

Дмитриев назвал важным диалог Путина и Трампа для понимания сути конфликта в США

Диалог между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом важен для понимания в США первопричин, сути и возможных путей решения украинского конфликта. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

По его словам, этот диалог способствует «сбалансированной и конструктивной позиции администрации Трампа», что вызывает «истерику у европейских политиков, в европейских и британских медиа».

Он считает, что западные политики и СМИ хотят сорвать конструктивный диалог Вашингтона и Москвы.

Работа по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах продолжится, заключил глава РФПИ.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся 19 мая. Разговор длился более двух часов. Путин назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом. Трамп после беседы с российским коллегой созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп пересказал слова Путина о его супруге.