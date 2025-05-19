В Иране отвергли требование США по ядерной программе

Переговоры по ядерной программе между Тегераном и Вашингтоном могут провалиться из-за позиции США. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи, передает Reuters.

По его словам, переговоры между Ираном и США «ни к чему не приведут», если Вашингтон будет настаивать на нулевом обогащении урана со стороны Тегерана.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном, если тот откажется от создания ядерного оружия. По его словам, Тегеран также должен прекратить спонсирование терроризма, отказаться от ведения прокси-войн и полностью отказаться от ядерных амбиций.

11 мая в оманском городе Маскат состоялся четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США. В МИД республики по их итогам заявили о сближении позиций сторон по ядерному вопросу. Новый раунд обсуждений был более детальным: Тегеран и Вашингтон затронули темы, по которым их взгляды не совпадают, и им удалось лучше понять позиции друг друга. По информации МИД Омана, стороны говорили о соглашении, предполагающем полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее Трамп пригрозил довести Иран до банкротства, если он откажется от ядерной сделки.