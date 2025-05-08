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New York Times пишет, что Трампу приходится выполнять обязанности своей жены в Белом доме

NYT: Дональд Трамп выполняет функции своей жены Меланьи в Белом доме
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Супруга президента США Дональда Трампа — Меланья Трамп — лишь изредка появляется в Белом доме. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, с момента инаугурации Трампа прошло более ста дней, однако первая леди провела в резиденции менее двух недель. Некоторые собеседники газеты утверждают, что даже это число может быть завышено.

Значительная часть традиционных обязанностей первой леди, таких как организация приемов, встречи с туристами и обновление интерьеров резиденции, перешла к самому главе государства. Издание подчеркнуло, что именно он отвечал за декор Розового сада и мероприятия, приуроченные ко Дню женской истории.

Как отметили источники, главной причиной столь ограниченного участия Меланьи стала обеспокоенность вопросами безопасности. Сообщается, что потенциальные угрозы, в том числе попытки покушения, сильно напугали ее.

«В начале президентства в 2017 году она даже не решалась выйти из автомобиля во время инаугурационного парада», — говорится в статье.

Дополнительным ударом для отношений супругов стало громкое судебное разбирательство, во время которого Дональда Трампа обвиняли в выплатах актрисе фильмов для взрослых. Этот скандал, по данным NYT, стал причиной дистанцирования Меланьи от политической деятельности мужа, включая его предвыборную кампанию.

Ранее Белый дом показал Трампа в образе накачанного джедая из «Звездных войн».

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