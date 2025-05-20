В Раде назвали виновных в появлении многомиллиардной «дыры» в бюджете Украины

Офис украинского лидера Владимира Зеленского несет ответственность за образование «дыры» в государственном бюджете в размере не менее 400 млрд гривен ($9,6 млрд). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Вся и полная ответственность за новую «дыру» в размере минимум 400 млрд [гривен] — на офисе [Зеленского] и их стиле управления», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, также вина за нынешнее состояние бюджета Украины лежит на кабинете министров.

Железняк пояснил, что правительство страны при подготовке проекта бюджета уверяло граждан, что денег в нем хватит на все. В то же время он отстаивал такие статьи расходов, как финансирование всеукраинского телемарафона.

Как отметил депутат, многие чиновники на Украине абсолютно ничего не делают, чтобы навести порядок хотя бы на «черных рынках». Более того, сейчас министерство финансов страны саботирует реализацию реформы в области таможенного контроля.

«[Власти] ничего не сделали, чтобы как-то скромнее некоторые известные личности крали на закупках для армии», — добавил законодатель.

13 мая Железняк заявил, что в бюджете Украины на текущий год не хватает денег на финансирование армии. Речь идет примерно о 200 млрд гривен ($4,8 млрд), уточнил он.

Ранее в минфине Украины высказались о дефиците государственного бюджета.