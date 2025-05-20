На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Еврокомиссии заявили, что Украина готова к переговорам о членстве в ЕС

Еврокомиссар Кос: Украина готова к переговорам о членстве в Евросоюзе
close
Global Look Press

Украина «выполнила домашнюю работу», Киев готов к переговорам о присоединении к ЕС. Об этом заявила Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает РИА Новости.

«Украина выполнила свою домашнюю работу, поэтому она готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров», — подчеркнула она.

По словам Кос, интеграция Украины в ЕС окажется ключевым элементом гарантий безопасности Киева.

18 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украину нельзя принимать в Евросоюз из-за высокого уровня коррупции в стране.

Похожее заявление в этот же день сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что нельзя допустить поспешного вступления Украины в Европейский союз, так как это представляет угрозу национальным интересам.

Ранее Орбан назвал неприемлемым поведение Украины в отношении Венгрии.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами