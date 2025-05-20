В Еврокомиссии заявили, что Украина готова к переговорам о членстве в ЕС

Еврокомиссар Кос: Украина готова к переговорам о членстве в Евросоюзе

Украина «выполнила домашнюю работу», Киев готов к переговорам о присоединении к ЕС. Об этом заявила Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает РИА Новости.

«Украина выполнила свою домашнюю работу, поэтому она готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров», — подчеркнула она.

По словам Кос, интеграция Украины в ЕС окажется ключевым элементом гарантий безопасности Киева.

18 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украину нельзя принимать в Евросоюз из-за высокого уровня коррупции в стране.

Похожее заявление в этот же день сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что нельзя допустить поспешного вступления Украины в Европейский союз, так как это представляет угрозу национальным интересам.

Ранее Орбан назвал неприемлемым поведение Украины в отношении Венгрии.