Иран получил предложение по следующему раунду переговоров с США

МИД Ирана сообщил, что получил предложение по новому раунду переговоров с США

Иран получил предложение от США относительно проведения пятого раунда переговоров по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщил заместитель главы МИД республики Казем Гарибабади в эфире иранской гостелерадиокомпании, передает ТАСС.

«Мы получили предложение относительно следующего раунда непрямых переговоров между Ираном и США, которое в настоящее время рассматривается», — цитирует агентство Гарибабади.

Четвертый раунд непрямых переговоров между странами состоялся 11 мая в Маскате при посредничестве оманской стороны. Переговоры возобновились спустя двухнедельный перерыв. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй — в итальянском Риме 19 апреля.

На этих встречах обсуждался полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

19 мая иранский МИД заявил, что переговоры по ядерной программе могут провалиться из-за позиции США.

Ранее МИД Ирана заявил, что Тегеран продолжит обогащать уран, несмотря на заявления США.