Трамп намерен отменить глобальные ограничения на чипы для ИИ

Президент США Дональд Трамп планирует отменить ограничения на экспорт чипов для искусственного интеллекта (ИИ), введенные при администрации Джо Байдена. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

С 15 мая этого года американские компании должны соблюдать ряд правил: 17 странам — союзникам США, а также Тайваню чипы можно поставлять без ограничений, еще 120 странам — в ограниченном количестве, а Китаю, России, Ирану и КНДР поставки запрещены.

По данным агентства, администрация Трампа планирует отменить ограничения на поставки в рамках более широких усилий по пересмотру ограничений на торговлю полупроводниками, которые вызвали сильное противодействие со стороны крупных технологических компаний и иностранных правительств.

«Администрация Трампа не будет применять так называемое правило распространения искусственного интеллекта, когда оно вступит в силу 15 мая», — говорится в материале.

По словам одного из источников, решение правительства США может быть объявлено уже в четверг, 8 мая.

До этого Reuters сообщал, что компания AMD потеряет $1,5 млрд в 2025 году из-за ограничений поставок чипов в КНР.

Ранее Nvidia прекратила поставки «антисанкционных» видеокарт RTX 5090D в Китай.