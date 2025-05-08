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Трамп намерен отменить глобальные ограничения на чипы для ИИ

Bloomberg: Трамп планирует отменить ограничения на экспорт чипов для ИИ
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Microsoft

Президент США Дональд Трамп планирует отменить ограничения на экспорт чипов для искусственного интеллекта (ИИ), введенные при администрации Джо Байдена. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

С 15 мая этого года американские компании должны соблюдать ряд правил: 17 странам — союзникам США, а также Тайваню чипы можно поставлять без ограничений, еще 120 странам — в ограниченном количестве, а Китаю, России, Ирану и КНДР поставки запрещены.

По данным агентства, администрация Трампа планирует отменить ограничения на поставки в рамках более широких усилий по пересмотру ограничений на торговлю полупроводниками, которые вызвали сильное противодействие со стороны крупных технологических компаний и иностранных правительств.

«Администрация Трампа не будет применять так называемое правило распространения искусственного интеллекта, когда оно вступит в силу 15 мая», — говорится в материале.

По словам одного из источников, решение правительства США может быть объявлено уже в четверг, 8 мая.

До этого Reuters сообщал, что компания AMD потеряет $1,5 млрд в 2025 году из-за ограничений поставок чипов в КНР.

Ранее Nvidia прекратила поставки «антисанкционных» видеокарт RTX 5090D в Китай.

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