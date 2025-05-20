Украинский лидер Владимир Зеленский шесть лет назад, когда вступал в должность президента, обещал сделать все, «чтобы украинцы не плакали». Об этом напомнил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

«(Зеленский в 2019 году. – прим. ред.) сказал очень красивые слова: «всю мою жизнь с старался, чтобы украинцы улыбались (имеется ввиду его работа комиком), а сейчас я сделаю все, чтобы украинцы не плакали»», — отметил он.

Марков напомнил, что украинский лидер, вступая в должность, обещал жителям Украины мир на Донбассе, мир с Россией, а также мир с русской культурой.

По мнению политолога, Зеленский изначально пытался это сделать, однако попал под действие ЦРУ США и спецслужб Великобритании.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что у Зеленского все еще есть шанс завершить конфликт на Украине с наименьшими потерями.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. В прошлом году президентские выборы на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам глава государства назвал их тогда «несвоевременными». Президент России Владимир Путин при этом подчеркивал, что единственной легитимной властью на Украине остались парламент и спикер Рады, так как военное положение не означает пролонгацию результатов президентских выборов.

Ранее Зеленский распорядился создать постоянную переговорную группу с Россией.