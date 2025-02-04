Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что увеличение оборонных расходов странами Европы скажется на каждом европейце.

По словам Пескова, в Европе сегодня доминирует милитаристский подход.

«С одной стороны, увеличение оборонных расходов вводит европейскую экономику в серьезную зону дискомфорта. Понятно, что дальнейшее повышение расходов приведет к дальнейшему ухудшению (экономической ситуации. — «Газета.Ru») <...> Это скажется на каждом европейце», — отметил Песков.

Он назвал решение стран ЕС увеличить оборонный бюджет «весьма недальновидным и пагубным для каждого отдельного европейца».

До этого политолог Алексей Ярошенко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас о необходимости сокращения расходов на образование и медицину ради увеличения военных бюджетов.

По его мнению, это еще один шаг, направленный на уничтожение регионального объединения, выгодный внешним кураторам, чья цель — превратить ЕС в удобный инструмент геополитической игры.

Ранее польский премьер призвал ЕС вооружаться.