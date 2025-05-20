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Стало известно, когда появится документ, регулирующий работу волонтеров при ЧС

ГД: в ближайшее время появится документ, регулирующий работу волонтеров при ЧС
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Документ, регламентирующий работу волонтеров при крупных ЧС в России, появится в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Государственной думы (ГД) по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

«Это [документ] на уровне нормативно-правового акта, на уровне правительства. Мы смотрим разные варианты. Я не думаю, что нужно будет вносить изменения в законодательство. Это история, связанная с ЧС — кто может быть привлечен, а кто не может быть привлечен», — сказал он.

По мнению Кобылкина, важно в таких ситуациях наличие одного человека, который бы мог отвечать за работу добровольцев при крупных чрезвычайных ситуациях. Он привел в пример ситуацию на черноморском побережье, когда волонтеры трудились на территории, загрязненной мазутом.

«Есть запах, аллергические реакции, пары в закрытых помещениях», — отметил собеседник.

В январе фельдшер выездной бригады территориального центра медицины катастроф Краснодарского края Виктория Лящина сообщила, что волонтеры, принимающие участие в очистке пляжей в городе Анапе, обращались к медикам с жалобами на головные боли и тошноту.

Ранее ученые МГУ придумали, как эффективно очистить морское дно от мазута.

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