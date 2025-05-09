Ученые МГУ придумали, как эффективно очистить морское дно от мазута

Ученые из Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) предложили метод очистки дна моря от мазута естественным путем. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Российской академии наук (РАН), научный руководитель химического факультета МГУ Степан Калмыков.

«Дно — это самая проблематичная вещь, потому что сейчас ожидается нагрев и диспергирование фрагментов мазута, которые присутствуют на дне. Поэтому их подъем на поверхность является важной задачей. МГУ предложил решение, которое позволяет путем естественной аэрации поднимать наверх и собирать мазут уже с поверхности», — рассказал Калмыков.

Участвуя в 59-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, Калмыков добавил, что представители РАН каждую неделю участвуют в заседаниях правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Представленные на заседаниях идеи включают роботов, абсорбирующие материалы и биопрепараты.

Также Калмыков отметил, что очень важной задачей сейчас является подъем со дна обломков, в которых находится большое количество мазута.

До этого оперштаб Кубани заявил, что новых выбросов мазута на пляжах Анапы нет три дня.

Ранее жители обнаружили на пляжах Анапы неизвестное белое вещество.