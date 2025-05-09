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Ученые МГУ придумали, как эффективно очистить морское дно от мазута

Ученые из МГУ предложили метод очистки дна моря от мазута естественным путем
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Антон Денисов/РИА «Новости»

Ученые из Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) предложили метод очистки дна моря от мазута естественным путем. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Российской академии наук (РАН), научный руководитель химического факультета МГУ Степан Калмыков.

«Дно — это самая проблематичная вещь, потому что сейчас ожидается нагрев и диспергирование фрагментов мазута, которые присутствуют на дне. Поэтому их подъем на поверхность является важной задачей. МГУ предложил решение, которое позволяет путем естественной аэрации поднимать наверх и собирать мазут уже с поверхности», — рассказал Калмыков.

Участвуя в 59-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, Калмыков добавил, что представители РАН каждую неделю участвуют в заседаниях правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Представленные на заседаниях идеи включают роботов, абсорбирующие материалы и биопрепараты.

Также Калмыков отметил, что очень важной задачей сейчас является подъем со дна обломков, в которых находится большое количество мазута.

До этого оперштаб Кубани заявил, что новых выбросов мазута на пляжах Анапы нет три дня.

Ранее жители обнаружили на пляжах Анапы неизвестное белое вещество.

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