ЕС может уменьшить иностранные делегации в странах из-за сокращения финансирования

Евросоюз хочет уменьшить иностранные делегации в странах на фоне сокращения бюджета, пишет газета Politico со ссылкой на документ и двух чиновников, знакомых с планами.

Отмечается, что европейские дипломаты намерены сократить десять иностранных делегаций и 100 местных сотрудников.

Как поделился один из собеседников газеты, сокращения затронут страны, в которых ЕС больше не заинтересован, к примеру, Белоруссию и Лесото. Планов по закрытию какой-либо из 144 иностранных делегаций нет, но ЕС хочет сократить местных работников, а десять из них лишатся основных сотрудников — посла и его помощников. 100 местных сотрудников будут сокращены поэтапно в 2026 и 2027 годах.

До этого в ЕС анонсировали усиление санкционного давления на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

После телефонной беседы с главой России хозяин Белого дома провел переговоры с европейскими партнерами. В частности, он пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александром Стуббом.

Ранее Путин назвал «придурками» руководителей стран, вводящих санкции против России.