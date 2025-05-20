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В Совфеде прокомментировали разговор Путина и Трампа

Косачев: Трамп понял, что Россия является таким же субъектом, как и остальные
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале заявил, что президент США Дональд Трамп осознал субъектность России в международных отношениях после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Таким образом Косачев прокомментировал разговор Путина и Трампа, состоявшийся накануне. Он отметил, что по результатам разговора есть ощущение, что сформировались две консультационно-переговорные группы: российско-американская, выступающая за достижение мира, и украинско-европейская, настаивающая на продолжении конфликта.

«Трамп первым понял, что Россия — такой же субъект международных отношений, как и все остальные. Надеюсь, он понимает и то, что Украину превратили в объект, в проект и в орудие. Тем самым разрушая мир в Европе с рисками перерастания конфликта в мировой», — заявил Косачев.

Сенатор уточнил, что европейские политики всеми силами пытаются перетянуть Трампа в свою группу, где Украина является субъектом, а Россия — объектом.

До этого британская газета Financial Times писала, что президент Украины Владимир Зеленский «умолял» президента США Дональда Трампа после разговора американского главы государства с президентом РФ Владимиром Путиным «не дистанцироваться» от переговорного процесса по Украине.

Ранее в Белом доме заявили о готовности Трампа встретиться с Путиным.

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