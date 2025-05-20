Во время посещения Международного юридического форума в Санкт-Петербурге не было видно и следа от давления Запада на Россию. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

«Во время путешествия в Петербурге я не заметил никаких следов того, что страна находится под санкциями и ведет боевые действия. Понятно, что это не могло пройти бесследно, но нет даже намека на нестабильность», — сказал он.

Он добавил, что Петербург стал выглядеть богаче на фоне того, каким он был во время прошлого визита в 2018 года.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не планирует вводить новые санкции против России, поскольку считает возможным достижение мира на Украине.

19 мая президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине и пути ее дипломатического разрешения.

Ранее Германия начала разработку нового пакета санкций против России.