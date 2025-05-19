Германия начала разработку нового пакета санкций против России

Германия совместно с союзниками разрабатывает новый пакет санкций в отношении Российской Федерации на тот случай, если она не согласится на прекращение огня на Украине. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, передает Bloomberg.

По словам Корнелиуса, немецкое правительство постоянно ищет и пересматривает варианты антироссийских санкций. Он добавил, что на этой неделе Европейский союз примет 17-й пакет рестрикций. Предполагается, что они будут направлены на финансовый сектор России.

Корнелиус также заявил, что поддержка санкций ЕС со стороны США зависит от результата предстоящего телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который состоится 19 мая.

16 мая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз готовит новый пакет санкций в отношении Российской Федерации, в него войдут рестрикции против газопровода «Северный поток». Также она пригрозила снижением «потолка» цен на нефть из России.

Ранее в Германии выступили против санкций в отношении «Северных потоков».