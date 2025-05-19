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В Госдуме предложили убрать из Конституции ограничение по срокам президентства

Вассерман предложил исключить из Конституции ограничение по срокам президентства
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Из Конституции России следует исключить ограничение по срокам президентства. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с изданием «Абзац».

«Я бы убрал из Конституции ограничение сроков пребывания в должности президента, потому что это ограничивает права не президентов, а именно избирателей», — отметил он.

Кроме того, из основного закона страны нужно убрать «догматы тоталитарной секты либералов», продолжил парламентарий. Но в этом случае нужно принимать новый документ, заранее проработав закон о конституционном собрании, уточнил Вассерман.

Возвращать в Конституцию государственную идеологию ненужно, добавил депутат.

Незадолго до этого заместитель председателя Госдумы Петр Толстой на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что большинство мировых практик «не прижилось» в российском законодательстве, в связи с чем планируется внести «существенные изменения» в Конституцию РФ. Он подчеркнул, что в российском обществе произошли изменения, в том числе после начала спецоперации на Украине. Вместе с запросами людей должно развиваться и законодательство, добавил Толстой.

В свою очередь глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что действующая Конституция России отвечает реалиям времени, и сейчас нет необходимости принимать какие-то изменения.

Ранее Володин уличил Клишаса в трактовке Конституции «по-своему».

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