Суд оштрафовал Apple за пропаганду ЛГБТ

Суд в Москве оштрафовал на 2,5 млн рублей Apple за пропаганду ЛГБТ

Таганский суд Москвы оштрафовал на 2,5 млн рублей американскую компанию Apple за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме, сотрудников СМИ пустили лишь на оглашение решения.

Позднее 19 мая суд рассмотрит еще два протокола на Apple по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и один — за отказ удалить запрещенный контент (по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ).

30 апреля стало известно, что суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении книжного магазина «Подписные издания» о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Его обвинили в нарушении ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ из-за трех книг — «Тело каждого» Оливии Лэнг, «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Сонтаг.

1 мая силовики устроили профилактически-фильтрационные мероприятия в столичном клубе, заподозрив его в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). По данным РИА Новости, речь идет о заведении около метро «Автозаводская».

Ранее в России признали нежелательной деятельность фонда музыканта Элтона Джона.