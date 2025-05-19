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Суд оштрафовал Apple за пропаганду ЛГБТ

Суд в Москве оштрафовал на 2,5 млн рублей Apple за пропаганду ЛГБТ
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Depositphotos

Таганский суд Москвы оштрафовал на 2,5 млн рублей американскую компанию Apple за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме, сотрудников СМИ пустили лишь на оглашение решения.

Позднее 19 мая суд рассмотрит еще два протокола на Apple по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и один — за отказ удалить запрещенный контент (по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ).

30 апреля стало известно, что суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении книжного магазина «Подписные издания» о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Его обвинили в нарушении ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ из-за трех книг — «Тело каждого» Оливии Лэнг, «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Сонтаг.

1 мая силовики устроили профилактически-фильтрационные мероприятия в столичном клубе, заподозрив его в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). По данным РИА Новости, речь идет о заведении около метро «Автозаводская».

Ранее в России признали нежелательной деятельность фонда музыканта Элтона Джона.

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