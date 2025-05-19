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В Белом доме сообщили о возможной встрече папы Римского с Трампом

Белый дом: Джей Ди Вэнс пригласил папу Римского на встречу с Трампом
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Claudia Greco/Reuters

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс предложил папе Римскому Льву XIV провести встречу с президентом США Дональдом Трампом, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Ее цитирует агентство Reuters.

По словам Левитт, Вэнс встретился с понтификом и передал ему письмо с приглашением посетить Белый дом от имени Трампа и его жены Мелании.

До этого сообщалось, что после встречи с папой Вэнс общался с секретарем по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Они выразили намерения поддерживать хорошие отношения между Ватиканом и Соединенными Штатами.

В начале мая появилась информация, что папа Римский Лев XIV (Роберт Прево) до своего восшествия на Святой престол несколько раз в социальных сетях подверг критике администрацию президента США Дональда Трампа и слова вице-президента Джей Ди Вэнса. Избрание уроженца США новым папой Римским Трамп назвал «большой честью» для страны.

Ранее патриарх Кирилл обратился к новому папе Римскому.

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