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Новый папа Римский критиковал вице-президента США

AP: папа Римский Лев критиковал администрацию США и вице-президента Вэнса
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Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel/Reuters

Новоизбранный папы Римский Лев XIV (Роберт Прево) до своего восшествия на Святой престол несколько раз в социальных сетях подверг критике администрацию президента США Дональда Трампа и слова вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом пишет Associated Press.

Избрание уроженца США новым папой Римский Трамп назвал «большой честью» для страны. При этом незадолго до этого президент публиковал в соцсети свою фотографии в папском одеянии, что вызвало критику в Ватикане.

Новый папа, когда он еще был кардиналом США, комментировал позицию Вэнса относительно иммиграционной политики.

«Вы любите свою семью, затем вы любите своего соседа, затем вы любите свое сообщество, затем вы любите своих сограждан, а затем уже отдаете приоритет остальному миру», — говорил американский вице-премьер в интервью Fox News.

После этого Прево опубликовал на своей странице в соцсети X статью одного католического издания с заголовком «Джей Ди Вэнс неправ: Иисус не просит нас оценивать нашу любовь к другим».

В ответ на критику Вэнс сослался на «старую христианскую концепцию», которую он позже определил как «ordo amoris», которая, по его словам, учит, что «сострадание человека в первую очередь относится» к его семье и согражданам, «а затем уже» к остальному миру.

После избрания Прево на Ватиканский престол Вэнс написал в X: «Я уверен, что миллионы американских католиков и других христиан будут молиться за его успешную работу по руководству Церковью. Да благословит его Бог!»

Прево стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол.

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее CNN перечислил факты, которые следует знать о новоизбранном папе Римском.

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