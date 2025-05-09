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Патриарх Кирилл обратился к новому папе Римскому

Патриарх Кирилл поздравил папу Римского Льва XIV с избранием
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил официальное поздравление новоизбранному папе Римскому Льву XIV. В обращении, опубликованном на сайте РПЦ, патриарх выразил надежду, что при новом предстоятеле отношения между православной и католической церквями будут развиваться в духе сотрудничества.

«Ваше служение начинается в непростой исторический момент, полный как вызовов, так и надежд. Взаимодействие христианского Востока и Запада сегодня особенно значимо для будущего мира. Уверен, что под Вашим руководством наши церкви смогут совместно свидетельствовать о Христе и показывать человечеству красоту жизни по Божьим заповедям», — отметил патриарх Кирилл.

Он также подчеркнул символичность выбранного понтификом имени — Лев XIV, — отсылающего к святителю Льву Великому, Папе V века.

«Этот святой, почитаемый и православными, и католиками, защищал единство веры перед лицом варварских угроз. Пусть его пример вдохновляет Вас в служении», — добавил предстоятель РПЦ.

В завершение патриарх пожелал Папе Льву XIV крепкого здоровья, сил и помощи Божьей в ответственном труде на благо Церкви.

8 мая папа Римский Лев XIV впервые выступил перед верующими в Ватикане. Его избрали 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве, он стал первым американцем, возглавившим Святой Престол. Понтифика уже поздравил президент США Дональд Трамп, который отметил, что с нетерпением ждет встречи с ним.

В ходе выступления Лев XIV заявил, что люди, которые считают Иисуса Христа суперменом или харизматичным лидером, отрицают веру. По его словам, вере «предпочитают другую безопасность». Папа Римский пояснил, что речь идет о «технологиях, деньгах, успехе, власти и удовольствии».

Ранее сообщалось, что Россия направит представителя на интронизацию нового папы Римского.

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