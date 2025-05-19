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Папа Римский Лев XIV встретился в Вэнсом и его женой

Vatican News: папа римский Лев XIV дал аудиенцию Джей Ди Вэнсу
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/Simone Risoluti/Vatican Media/Reuters

Папа римский Лев XIV дал аудиенцию вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и его жене Ушей. Об этом пишет Vatican News.

После встречи с понтификом Вэнс общался с секретарем по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Они выразили намерения поддерживать хорошие отношения между Ватиканом и Соединенными Штатами.

«Они обменялись взглядами по ряду насущных проблем, призвав к соблюдению международного гуманитарного права в зоне конфликтов, а также к дипломатическому решению с участием всех сторон конфликтов», — сказано в материале.

Уточняется, что на аудиенции также присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио с супругой Джанет Дусдебес.

В начале мая сообщалось, что папа Римский Лев XIV (Роберт Прево) до своего восшествия на Святой престол несколько раз в социальных сетях подверг критике администрацию президента США Дональда Трампа и слова вице-президента Джей Ди Вэнса. Избрание уроженца США новым папой Римским Трамп назвал «большой честью» для страны.

При этом незадолго до этого президент публиковал в соцсети свою фотографию в папском одеянии, что вызвало критику в Ватикане. Новый папа, когда он еще был кардиналом США, комментировал позицию Вэнса относительно иммиграционной политики.

Ранее новый папа Римский заявил о планах сделать католическую церковь символом мира.

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