В Госдуме оценили планы Финляндии передать Украине деньги из замороженных активов РФ

Планы властей Финляндии передать Украине €90 млн из замороженных российских активов для покупки тяжелых боеприпасов выглядят очень странно на фоне разговоров о перемирии и могут быть попыткой давления на Россию. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Мне кажется, что это все-таки попытка давления, хотя они могут финансировать, несомненно, но при этом, особенно сейчас, это, конечно, выглядит на фоне переговоров как-то очень странно», — заявила она.

По словам депутата, у российской стороны с Финляндией давно не самые хорошие взаимоотношения. Помимо этого, Журова допустила, что Украина не готовится к перемирию, а наоборот, хочет расширять свои военные силы.

До этого Министерство обороны Финляндии сообщило, что полученные от замороженных российских активов средства будут использованы для закупки и поставок боеприпасов на Украину. В публикации говорится, что боеприпасы будут закуплены у финских поставщиков, их стоимость оценивается в €90 млн.

Ранее Кая Каллас отчиталась об отправке на Украину миллионов боеприпасов.