Эксперт счел подозрительными итоги президентских выборов в Румынии

Политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в интервью газете «Взгляд» высказал сомнения относительно итогов президентских выборов в Румынии. Он допустил, что Брюсселю пришлось надавить на Бухарест ради прихода к власти кандидата, готового оказывать помощь Украине.

«Мэр Бухареста Никушор Дан 4 мая набрал 21% голосов, а спустя две недели — почти 54%. В то, что кандидат, который готов безудержно вооружать Украину и, выпрыгивая из штанов, следовать политике Евросоюза, смог без каких-либо манипуляций более чем в два раза отыграть результат, верится с трудом», — сказал Трухачев.

Есть ощущение, что результаты кандидатов попросту поменяли местами, добавил он.

18 мая в Румынии состоялся второй тур выборов главы государства, победу на которых одержал Дан. Политик, выступающий за интеграцию страны в НАТО и Европейский союз, обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона. При этом последний уже признал свое поражение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Эти выборы были повторными, так как Конституционный суд Румынии прервал плановую избирательную кампанию после первого тура, состоявшегося 24 ноября 2024 года. Тогда наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Его отстранили от участия в электоральном процессе, в том числе под предлогом недоказанного «российского вмешательства».

Ранее в Молдавии высказались о вмешательстве других стран в выборы в Румынии.