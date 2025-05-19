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В Молдавии высказались о вмешательстве других стран в выборы в Румынии

Додон: на выборах в Румынии налицо прямое вмешательство других стран
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Kremlin Pool/Global Look Press

Выборы в Румынии, где победил прозападный кандидат, прошли в условиях прямого вмешательства других стран и глобалистов. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Партии социалистов Молдавии, бывший президент Игорь Додон.

«Налицо прямое вмешательство других стран в процесс выборов. Для глобалистов и соросистов все методы давления, манипулирования и пропаганды дозволены», — заявил он.

До этого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил об отказе выполнить просьбу главы французской разведки Николя Лернера ограничить активность консервативных голосов в Румынии перед выборами. По его словам, Telegram получил требование от некоего западноевропейского правительства вмешаться в ход выборов в Румынии накануне голосования. Запрос предполагал, что «консервативные голоса» в Румынии «заставят замолчать».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание Дурова, заявил, что вмешательство властей Франции во внутренние дела стран Евросоюза не является новостью.

Во втором туре выборов президента Румынии победил мэр Бухареста Никушор Дан. Он обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона, который уже признал поражение. Дан выступает за интеграцию в ЕС и НАТО, а также продолжение помощи Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Туск поздравил Дана с победой на президентских выборах в Румынии.

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