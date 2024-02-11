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Врач заявил о проблемах с когнитивными функциями у Байдена

Врач Макари: Байден демонстрирует признаки прогрессирующей деменции

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Susan Walsh/AP

Профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари утверждает, что у президента США Джо Байдена наблюдаются признаки прогрессирующей возрастной деменции. Об этом сообщает Fox News.

По его мнению, у Байдена ухудшились когнитивные способности. Макари подчеркнул, что все люди периодически путают слова и допускают ошибки, но у президента США стремительно прогрессируют провалы в памяти и замедление речи.

Хирург отметил, что у американцев есть основания для беспокойства по поводу участия Байдена в президентских выборах, ведь его состояние не стабилизируется.

До этого министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир принес извинения за пост своего сына в соцсети. Публикация содержала намек, что у президента США Джо Байдена — болезнь Альцгеймера.

18-летний Шуваэль Бен-Гвир написал, о важности повышать осведомленность о болезни Альцгеймера — дегенеративном заболевании головного мозга. Он обратил внимание, что недуг является наиболее распространенной причиной снижения когнитивных функций и деменции в пожилом возрасте. Молодой человек прикрепил к посту портрет Байдена.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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