Член делегации Украины в Стамбуле сбежал с переговоров и скрылся в неизвестном направлении

CNN Turk: член делегации Украины Головко сбежал во время переговоров в Стамбуле

Член украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле Олег Головко покинул город до завершения переговоров и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

По информации телеканала, Головко выступал переводчиком, и во время объявленного перерыва покинул место их проведения, скрывшись в неизвестном направлении. Украинской делегации пришлось потратить некоторое время, чтобы найти нового переводчика, утверждается в материале.

Как сообщает CNN Turk, после этого Головко не покидал страну на самолете. Он мог пересечь турецко-болгарскую границу, чтобы замести следы, утверждается в сюжете.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины.

В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

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