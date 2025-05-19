В МИД РФ указали на постоянство ООН

Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что западные политики, вроде президента Франции Эммануэля Макрона, приходят и уходят, а Организация Объединенных Наций (ООН) продолжает существовать. Об этом сообщает ТАСС.

«Макроны приходят и уходят, а ООН остается. Причем вместо Макрона, я думаю, можно подставить любую другую фамилию представителя политической элиты Запада», — сказал Логвинов в ходе своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Глава департамента международных организаций также заявил о невозможности создать новую и универсальную по своему характеру и функционалу всемирную организацию.

В начале мая агентство Reuters сообщало, что ООН рассматривает возможность проведения масштабной реорганизации, которая приведет к объединению основных департаментов и перераспределению ресурсов по всему миру. По данным журналистов, проблемы организации связаны с недостатком финансирования. ООН пытается справиться с последствиями сокращения помощи США иностранным государствам, из-за чего были подорваны гуманитарные организации.

Ранее постпред РФ направил Верховному комиссару ООН доказательства дискриминации российских СМИ.