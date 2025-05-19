Париж намерен представить ЕК меры против юрцлиц, не разделяющих ценности ЕС

Франция вскоре представит Еврокомиссии предложения и возражения по поводу субсидий для организаций, не разделяющих ценности Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на текст записки с позицией Парижа.

Согласно документу, Париж призывает ЕС удвоить усилия в борьбе с антисемитизмом и риторикой ненависти, а также защищать европейские ценности, избегая любого финансирования организаций и лиц, «враждебных европейским ценностям». В записке подчеркивается, что «недостатки», о которых идет речь, могут нанести серьезный ущерб поддержке европейского проекта.

Документ будет предварительно представлен австрийскому министру по делам ЕС Клаудии Плакольм. Это произойдет на встрече с французскими коллегами: министром-делегатом по делам Европы при МИД Франции Бенжаменом Аддадом и главой МВД Франции Брюно Ретайо в Париже. Официальная позиция Франции будет озвучена на Совете по общим вопросам ЕС, где также будут представители Еврокомиссии.

По данным источников Le Figaro, Париж решил прекратить финансирование Евросоюза после регулярных скандалов, связанных с финансированием исламистских организаций, которые пользуются «наивностью» Еврокомиссии. Авторы издания напомнили, что европейские субсидии предоставляются только тем организациям, чья деятельность соответствует «ценностям ЕС».

Как пишет Le Figaro, Париж предлагает ряд мер для улучшения работы европейских агентств. Среди них — введение более четких проверок и руководящих принципов, особенно для таких понятий, как «враждебность к европейским ценностям».

Франция также предлагает проверять личности и биографии людей, связанных с организациями, подающими заявки на субсидии. Сейчас такому мониторингу подвергаются только юридические лица. Кроме того, французские власти хотят усилить борьбу с антисемитизмом в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке с октября 2023 года. Для этого предлагается расширить понятие «европреступлений», включив в него преступления на почве ненависти и ее пропаганду.

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