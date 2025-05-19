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В Кремле прокомментировали слова Дурова о вмешательстве Франции в выборы в Румынии

Песков: вмешательство Франции во внутренние дела стран ЕС не является новостью
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Petrov Sergey/Global Look Press

Вмешательство властей Франции во внутренние дела стран Евросоюза не является новостью. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о выборах в Румынии, передает ТАСС.

Накануне Дуров заявил об отказе выполнить просьбу главы французской разведки Николя Лернера ограничить активность консервативных голосов в Румынии перед выборами. По его словам, Telegram получил требование от некоего западноевропейского правительства вмешаться в ход выборов в Румынии накануне голосования. Запрос предполагал, что «консервативные голоса» в Румынии «заставят замолчать». Дуров подчеркнул, что категорически отказался выполнять это требование.

«То, что европейские страны — Франция, Великобритания, Германия - вмешиваются во внутренние дела других стран — это не новость. Это не новость, это просто те фрагменты, которые всплывают наружу. Поверьте мне, наверняка таких фрагментов гораздо больше, чем мы с вами знаем», — заявил представитель Кремля.

Мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии. Во втором туре он обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона, который уже признал поражение. Дан выступает за интеграцию в ЕС и НАТО, а также продолжение помощи Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Туск поздравил Дана с победой на президентских выборах в Румынии.

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