Туск в социальной сети Х поздравил Дана с победой на выборах президента Румынии

Премьер-министр Польши Дональд Туск поздравил независимого проевропейского кандидата Никушора Дана, действующего мэра Бухареста, с победой на президентских выборах в Румынии. Свое поздравление он опубликовал в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Поздравления Никушору Дану! Да здравствует свободная Румыния!» – отметил он.

Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов в Румынии, набрав 54,17% голосов. Его оппонент, лидер националистического альянса за объединение румын Джордже Симион, после обработки 98,56% бюллетеней получил 45,83%.

Выборы прошли повторно: первоначальные голосования в ноябре 2024 года отменил конституционный суд. Тогда лидировал националист Кэлин Джорджеску, но его обвинили в нарушениях — от хакерских атак до «российского вмешательства». Несмотря на скандал, власти утвердили повторные выборы на май 2025 года.

Накануне основатель Telegram Павел Дуров заявил об отказе выполнить просьбу главы французской разведки Николя Лернера ограничить активность консервативных голосов в Румынии перед выборами. Он также сообщил, что Telegram получил требование от некоего западноевропейского правительства вмешаться в ход выборов в Румынии. По его словам, запрос поступил накануне проходящих сегодня президентских выборов и заключался в необходимости «заставить замолчать консервативные голоса» в Румынии. Дуров подчеркнул, что категорически отказался выполнять это требование.

Ранее Ульянов дал оценку признанию Дурова о просьбах по Румынии.