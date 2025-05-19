Глава ЦРУ сменил кандидата на пост заместителя по оперативной разведке

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф намерен назначить своим новым заместителем по оперативной разведке резидента спецслужбы, работающего на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Этот человек возглавит оперативный директорат – ключевое подразделение ЦРУ, отвечающее за сбор разведывательной информации, организацию тайных операций и работу отдела специальных операций.

Известно, что ранее Рэтклифф планировал назначить на эту должность ветерана ЦРУ Ральфа Гоффа, однако его кандидатуру сняли с рассмотрения из-за недовольства Белого дома его проукраинской деятельностью после отставки.

Информацию об имени нового кандидата не раскрывают в связи с тем, что в настоящее время он работает под прикрытием в одной из ключевых для США стран Ближнего Востока.

3 мая сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует масштабные сокращения в спецслужбах, в частности, увольнение не менее 1,2 тыс. из 22 тыс. сотрудников ЦРУ.

Ранее экс-глава ЦРУ раскрыл, сколько еще Украина продержится в конфликте с Россией.