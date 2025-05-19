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Захарова обвинила Францию во вмешательстве в выборы в Румынии

Захарова: речь идет о вмешательстве Франции во внутренние дела Румынии
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Франция вмешивается во внутренние дела Румынии и манипулирует основным инструментом демократии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает газета «Известия».

«Это уже не только про грубое попрание свободы слова и нарушение прав человека во Франции. <...> Речь идет о прямом вмешательстве во внутренние дела суверенного государства и о манипулировании основополагающим демократическим механизмом — выборами», — сказала дипломат.

Накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил об отказе выполнить просьбу главы французской разведки Николя Лернера ограничить активность консервативных голосов в Румынии перед выборами. По его словам, Telegram получил требование от некоего западноевропейского правительства вмешаться в ход выборов в Румынии накануне голосования. Запрос предполагал, что «консервативные голоса» в Румынии «заставят замолчать». Дуров подчеркнул, что категорически отказался выполнять это требование.

Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион сообщил о наличии 1,7 млн фиктивных избирателей в списках. Речь идет о людях, которых уже нет в живых.

Ранее журналист обратил внимание на странность в заявлении Дурова о Франции.

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